КС подтвердил конституционность огромных штрафов за нерастаможенные автомобили

Конституционный Суд Украины признал конституционными положения Таможенного кодекса, согласно которым нерастаможка автомобиля в установленные законодательством сроки влечет за собой наложение штрафа в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов или конфискацию авто.

Такое решение КС принял на пленарном заседании 6 сентября.

В частности, Конституционный Суд признал конституционной санкцию части шестой статьи 481 Таможенного кодекса, которой предусмотрено, что:

"Превышение срока временного ввоза транспортных средств коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на тридцать суток, а так же утрата этих транспортных средств, в том числе их разукомплектование, - влекут за собой наложение штрафа в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств".

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КС также считает, что наличие нескольких видов взысканий - штрафа или конфискации транспортного средства - является достаточной альтернативой наказания, которая позволяет подходить к нарушителям индивидуально.

Текст решения и его резюме будут обнародованы на официальном веб-сайте Суда 7 сентября 2023 года.

Судьей-докладчиком по этому делу выступила Ольга Совгиря.

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Напоминаем:

Инициатором конституционного представления выступил гражданин Нидерландов Ван Колк Фередерик Иоганнес.

По его мнению, указанное положение Таможенного кодекса является чрезмерным вмешательством государства в гарантированное Конституцией Украины право собственности.

Кроме этого, он считал, что отсутствие индивидуальных размеров штрафа делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности при привлечении лица к административной ответственности.