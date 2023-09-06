У крупнейшего теплопоставщика столицы идут обыски из-за выводов Госаудитслужбы

6 сентября, в помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Основанием для обысков стали выводы ревизии Государственной аудиторской службы. Среди прочего госаудиторы обвиняют "Киевтеплоэнерго" в том, что, получив в середине 2018 года в управление тепловые сети после "Киевэнерго", предприятие не осуществило замены всех сетей.

Также в отчете аудиторы предлагают "Киевтеплоэнерго" превратить спортивный зал на одной из ТЭЦ (построенный еще вместе со станцией для работников) на аналог заведения из сети фитнес-клубов со свободным доступом для всех желающих. Представители Госаудитслужбы мотивируют это возможностью получения прибыли.

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В то же время в КГГА отметили, что в начале 2023 года уже подали в суд на Госаудитслужбу из-за нарушений при осуществлении аудита, необоснованности выводов и формального подхода.

"Соответствующее производство начато в Киевском окружном административном суде. Коммунальное предприятие считает выводы аудиторов необоснованными, потому что в их основе - не анализ документации или фактической работы, а субъективные документально не подтвержденные оценки, взятые преимущественно из медиаисточников", - говорится в сообщении.

"Кроме того, Госаудитслужба сознательно лишила КП "Киевтеплоэнерго" возможности предоставить профессиональные объяснения и комментарии, чем грубо нарушила порядок проведения государственного финансового контроля", - добавили в КГГА.

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Отмечается, что специалисты Госаудитслужбы при подготовке отчета нарушили регламент проверки. Кроме того, аудиторы составили акт ревизии предприятия, хотя ревизия является отдельным видом проверки, требует отдельной процедуры и проведена не была.

"Заключение аудита является крайне необоснованным, содержит ряд субъективных и предвзятых оценок", - подчеркивают в КГГА.

Напоминаем:

Серия обысков в "Киевтеплоэнерго" началась в 2021 году.

В частности, в мае обыски проходили в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

В октябре - в рамках уголовного производства по подозрению в присвоении имущества, служебном подлоге и служебной халатности.

В целом правоохранительными органами на предприятии уже проведено более 16 проверок и обысков.

"Киевтеплоэнерго" обеспечивает теплом большую часть жителей столицы.