ПриватБанк начал выдавать кредиты бизнесу по программе сотрудничества с ЕБРР

Приватбанк выдал первый кредит по программе сотрудничества с ЕБРР по финансированию предприятий микро-, малого, среднего бизнеса и предпринимателей Украины на 240 млн евро.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Согласно подписанному соглашению с ЕБРР, ПриватБанк сможет выдавать кредиты на общую сумму 240 миллионов евро в эквиваленте" - сообщил член правления Приватбанка по вопросам МСБ Евгений Заиграев.

Программа сотрудничества с ЕБРР предусматривает как частичное гарантирование Приватбанком возврата кредитов заемщиками, так и предоставление грантов заемщикам до 20% от суммы покупки определенных видов техники и оборудования и до 30% от суммы финансирования приоритетных инвестиционных проектов.

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Подробнее о программе сотрудничества банка и ЕБРР можно узнать на сайте Приватбанка. Там же можно подать заявку на получение финансирования.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития и ПриватБанк заключили соглашение по программе распределения рисков (Risk Sharing Program) для кредитования микро-, малых, средних и крупных предприятий, а также грантовую программу "Конкурентоспособность малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства" для микро-, малых и средних предприятий, финансируемую за счет средств Европейского Союза в рамках Инициативы EU4Business.

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Согласно условиям программы распределения рисков обеспечением по кредитам будет выступать покрытие рисков со стороны ЕБРР в размере до 50% от суммы кредита.