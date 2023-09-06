Нефть растет из-за проблем с предложением после сокращения поставок Саудовской Аравией и РФ

Reuters

Цены на нефть выросли в начале азиатских торгов в среду после роста более чем на 1% на предыдущей сессии: рынки обеспокоены дефицитом предложения после того, как Саудовская Аравия и РФ продлили свои добровольные сокращения поставок до конца года.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 14 центов до 90,18 долларов за баррель по состоянию на 02:15 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 12 центов до 86,81 долларов за баррель.

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Причины

Инвесторы ожидали, что Саудовская Аравия и Россия продолжат добровольное сокращение добычи нефти до октября, но трехмесячное продление было неожиданным.

"Эти "бычьи" шаги значительно усиливают мировой рынок нефти и могут привести лишь к одному: повышению цен на нефть во всем мире", - отметил старший вице-президент консалтинговой компании Rystad Energy Хорхе Леон.

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Влияние этих сокращений на инфляцию и экономическую политику на Западе трудно предсказать, но высокие цены на нефть только увеличат вероятность ужесточения фискальной политики, особенно в США, для сдерживания инфляции, добавил Леон.

По оценкам Rystad, в следующем квартале мировой спрос превысит предложение примерно на 2,7 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия продолжит свое добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки еще на три месяца до конца декабря 2023 года.

А Россия продлила до конца этого года свое добровольное решение о сокращении экспорта нефти на 300 тыс баррелей в сутки.

Добровольное сокращение Саудовской Аравии и РФ является дополнением к апрельскому сокращению, согласованному несколькими производителями ОПЕК+, которое продолжается до конца 2024 года, напоминает агентство.

Обе страны будут пересматривать решение о сокращении ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения добычи в зависимости от рыночных условий, заявили SPA и вице-премьер РФ Новак.

Напомним:

Саудовская Аравия заявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти до 1 миллиона баррелей в день до конца года.

Кроме того, добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года продолжит Россия, заявил вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

После таких новостей цены сразу выросли.

Экономическая правда