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Украина получит $230 миллионов на экстренный ремонт жилья в рамках проекта Всемирного банка

Среда, 6 сентября 2023, 09:25 - Алексей Павлыш

Министерство финансов Украины подписало соглашение со Всемирным банком в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (Housing Repair for People's Empowerment - HOPE), которое предусматривает начальное финансирование в 232 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Соглашение предусматривает предоставление Всемирным банком начального финансирования в размере 232 млн долларов. Средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях", - говорится в сообщении.

Общий объем финансирования рамочного проекта достигает 800 млн долларов, добавили в Минфине.

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Подписантом от Минфина Украины выступил министр Сергей Марченко, от Всемирного банка - региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

 
фото: минфин

Так, финансирование состоит из:

  • гранта в размере 162,2 млн долларов от Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка;
  • займа в размере 70 млн долларов от МБРР под гарантию Правительства Японии.

"Целью проекта HOPE является создание надлежащих условий для возвращения украинцев на пострадавшие от боевых действий территории в освобожденных регионах Украины.

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Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

Минфин Всемирный банк финансы жилье
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