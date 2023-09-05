В Киеве выключили газ 15 тысячам жителей: киевляне заявят о шантаже со стороны "Киевгаза"

АО "Киевгаз" выключило газоснабжение 15 тысячам жителям почти 70 домов в Киеве, ссылаясь на отсутствие договоров на обслуживание домовых газовых сетей с ОСМД.

Об этом говорится в сообщениях киевлян в Facebook.

"Продолжается конфликт между "Киевгазом" и жителями почти 70 домов в Киеве. Эта компания демонстративно во время войны отключила газ этим людям. Привод – отсутствие договора на обслуживание домовых газовых сетей", – пишет пользователь Владимир Гуцул.

По его словам, "Киевгаз" настаивает, чтобы решение о заключении такого договора было принято совладельцами дома на своем общем собрании. От имени всех жильцов этот документ должен подписать либо председатель правления ОСМД, либо руководитель управляющей компании. Категоричность такого требования подкрепляется ссылкой на требования закона "О жилищно-коммунальных услугах", принятого Верховной Радой еще в 2015 году.

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Киевлянин отмечает, что в статье 19 пункта 3 этого закона говорится, что у совладельцев есть выбор – либо заключить договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей с другой специализированной компанией, либо присоединиться к такому договору с Киевгазом.

"В таком случае оператор газораспределительной системы распределяет сметную стоимость технического обслуживания между совладельцами многоквартирного дома пропорционально количеству заключенных договоров с потребителями услуг по распределению природного газа в таком доме и предоставляет индивидуальные квитанции потребителям в этом доме для оплаты услуг по техническому обслуживанию", – говорится в законе.

Другая пользовательница соцсети Наталья Коптенкова добавляет, что "Киевгаз" мог бы уже давно выставить всем совладельцам домов счета на обслуживание внутренней газовой сети в домах и обслуживать их.

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По ее словам, в 2019-2021 годах почти все горгазы и облгазы оформляли с совладельцами индивидуальные договоры и с того момента обслуживали внутридомовые газовые сети.

После того как жильцы отключенных от газоснабжения домов начали интересоваться, с кем, кроме "Киевгаза" можно заключить соответствующие договоры, оказалось, что "Киевгаз" - не только единственная компания в Киеве, которая поставляет газ в их дома, но является единственной компанией, которая имеет право обслуживать внутридомовые газовые сети в них.

"В связи с этим АО "Киевгаз" шантажирует городские власти, требует подписания договоров только на их условиях, потому что является монополистом. Вместо того чтобы использовать опыт областей и других городов, где операторы ГРМ выставляют индивидуальные счета на оплату технического обслуживания внутренней газовой сети в домах, АО "Киевгаз" требует, чтобы эти договоры заключались с целыми домами через уполномоченных лиц", – объяснила она в открытом обращении к АМКУ.