На платформе Дія.Освіта запустили курс по профессии флориста

Министерство цифровой трансформации создало образовательный сериал о профессии флориста, по завершении которого можно будет сдать тест и получить сертификат.

Как сообщают в Минцифры, сериал уже запущен на платформе Дія.Освіта.

Образовательный сериал был создан для платформы Дія.Освіта при поддержке Google.org и Фонда Восточная Европа. Приглашенный эксперт образовательного сериала - Татьяна Ярмак, ведущий флорист Кловского сада.

Ключевые темы сериала:

Реклама:

Что делает флорист

Какие бывают цветы и как за ними ухаживать

Что делать, чтобы цветы в вазе простояли дольше

Чем отличаются тематические цветочные композиции

Как вообще начать карьеру во флористике

А для того, чтобы закрепить теорию на практике, можно будет пройти онлайн-симулятор профессии флориста.

После просмотра сериала можно будет сдать финальный тест. Сертификат о его прохождении можно будет добавлять к своему резюме.

Напоминаем:

Реклама:

Платформа Дія.Освіта создана с учетом ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Информационные технологии. Руководство по доступности вебконтента W3C (WCAG) 2.0" относительно требований безбарьерности и потребностей людей с нарушением зрения.

Часть контента платформы содержит субтитры на украинском языке для пользователей с нарушением слуха, а некоторые образовательные продукты дублируют контент на жестовом языке.