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Долги россиян по кредитам достигли астрономических размеров

Вторник, 5 сентября 2023, 13:17 - Лия Ильченко

Долги россиян по кредитам впервые в истории РФ превысили 32 трлн рублей. 

Это следует из данных Центробанка, которые публикуют российские СМИ. 

Отмечается, что лишь с начала 2023 года долги по кредитам увеличились на 3,3 трлн — это максимальные темпы как минимум с 2015-го.

Например, за первые семь месяцев 2022-го, объем кредитов россиян увеличился на 0,8 трлн рублей, а еще годом ранее — на 2,8 трлн.

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Ранее в службе приставов РФ сообщали, что 93% должников — это граждане, как правило, трудоспособного возраста (30–45 лет), но не имеющие ни работы, ни официального источника дохода, ни жилья, кроме единственного. 

"С этих людей практически взять нечего", — констатировал глава службы приставов.

Численность "армии должников", как следует из его оценок, равна почти пятой части трудоспособного населения России, которую минэкономразвития РФ оценивает в 75,8 млн человек.

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