Китай запустит новый госфонд на $40 миллиардов для стимулирования индустрии микросхем – СМИ

Reuters

Китай планирует запустить новый государственный инвестиционный фонд, который имеет целью привлечь около 40 миллиардов долларов для полупроводникового сектора.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 2 ознакомленные источники.

Отмечается, что Китай наращивает усилия, чтобы догнать США и других конкурентов.

Вероятно, это будет крупнейший из трех фондов, запущенных Китайским инвестиционным фондом индустрии интегральных схем, также известным как Большой фонд.

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Его целевой показатель в 300 миллиардов юаней (41 миллиард долларов) превосходит аналогичные фонды 2014 и 2019 годов, которые, согласно правительственным отчетам, привлекли 138,7 миллиарда юаней и 200 миллиардов юаней соответственно.

Одной из главных сфер инвестиций будет оборудование для производства чипов, рассказали источники.

"Лидер КНР Си Цзиньпин уже давно подчеркивает необходимость достижения Китаем самодостаточности в полупроводниках. Эта потребность стала еще более насущной после того, как за последние несколько лет Вашингтон ввел ряд мер экспортного контроля, ссылаясь на опасения, что Пекин может использовать передовые микросхемы для усиления своего военного потенциала.

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В октябре США развернули широкий пакет санкций, который ограничил доступ Китая к современному оборудованию для производства микросхем, а союзники США - Япония и Нидерланды - предприняли аналогичные шаги", - напоминает агентство.

По словам двух собеседников, новый фонд был одобрен китайскими властями в последние месяцы.

Министерство финансов Китая планирует внести 60 миллиардов юаней, сообщил один из собеседников.

Информационный офис Государственного совета, который обрабатывает запросы СМИ от имени правительства, министерства финансов и министерства промышленности и информационных технологий, не сразу ответил на запросы Reuters о комментариях.

В Большом фонде также не сразу ответили на запросы о комментариях.

Процесс сбора средств, вероятно, займет месяцы, и не было сразу понятно, когда будет запущен третий фонд или будут ли внесены дальнейшие изменения в план, сказали источники.

Среди сторонников двух предыдущих фондов Большого фонда - министерство финансов и государственные компании с крупными капиталами, такие как China Development Bank Capital, China National Tobacco Corporation и China Telecom.

Экономическая правда