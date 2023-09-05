ФК "Металлист 1925" после проблем с финансированием нашел нового инвестора: кто он

фото: фк металлист 1925

Украинский бизнесмен, основатель и главный исполнительный директор (CEO) криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов стал новым инвестором футбольного клуба "Металлист 1925".

Об этом говорится в официальном заявлении клуба.

Перед этим стало известно, что из-за финансовых трудностей харьковский футбольный клуб оказался под угрозой закрытия.

Так, 30 августа глава наблюдательного совета клуба и владелец AES Group Константин Валеулин заявил, что AES Group "вынуждена объявить о прекращении финансирования клуба".

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"Третий ракетный удар в конце июля 2023 года по портовой инфраструктуре Одесской области стал нокаутом для "АЕС Group". Мы лишились практически всех активов на территории Украины. Воздушная атака, которая имела место ночью 10 августа, нанесла последний сокрушительный удар. К сожалению, такова суть войны, такова ее цена, таковы ее последствия", - заявил Валеулин.

Он добавил, что в клубе готовы к предложениям - от временного сотрудничества до передачи корпоративных прав клуба.

В тот же день в клубе рассказали изданию Tribuna.com, что на тот момент поиски нового ключевого инвестора для "Металлиста 1925" ничем успешным не закончились, из-за чего "клуб на 95% прекращает существование".

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Отметим, что группа AES Group стала генеральным инвестором "Металлиста 1925" в 2020 году. AES Group - компаний, работающих в нефтехимической, спиртовой, строительной и других отраслях.

Как отмечают СМИ, владельцем группы является Константин Валеулин, который в 2021 году стал конечным бенефициаром ООО ФК "Металлисте 1925" - вместе с бизнес-партнером Милицей Волковой.

Среди активов AES Group, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Мерефе на Харьковщине (пострадал от обстрелов в январе 2023 года), спиртзаводы в Мерефе и Караване, а также солнечные электростанции по области.

Однако уже 31 августа исполнительный директор "Металлиста 1925" Андрей Неделин заявил, что угроза исчезновения клуба миновала.

Позже в клубе объявили, что новым инвестором стал основатель и главный исполнительный директор (CEO) криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.

"Когда каждый день прилетают ракеты - подобная поддержка чрезвычайно ценна. Поэтому, учитывая наш запрос, от топ-менеджмента "Металлиста 1925" и АЕЅ Group, Владимир Носов решил поддержать клуб, став его новым инвестором", - заявил Неделин.

В объявлении указано, что WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж, компания родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10+ государственных валют. Количество пользователей биржи составляет более 4 млн человек со всего мира.

Также в объявлении о сотрудничестве с WhiteBIT говорится, что она является официальным партнером Национальной сборной Украины по футболу, футбольного клуба "Барселона" и турецкого "Трабзонспора".

ФК "Металлист 1925" создан в 2016 году, сейчас выступает в Украинской премьер-лиге.

Экономическая правда