Регулятор требует от "Укрэнерго" объяснений причин привлечения аварийной помощи от соседних стран

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), требует от "Укрэнерго" объяснить причины получения аварийной помощи для балансирования Объединенной энергосистемы в июле-августе от соседних стран.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Комиссия обеспокоена ситуацией, при которой НЭК "Укрэнерго" не принимала меры по поиску резервов регулирования частоты и мощности в ОЭС Украины путем привлечения дополнительных источников внутренней генерации, в том числе и тепловой, для покрытия дефицита электрической энергии, а неоднократно в течение июля-августа В 2023 году прибегала к привлечению аварийной помощи", - говорится в сообщении.

НКРЭКУ отмечает, что необходимо оперативно решить этот вопрос, в частности, безотлагательной подготовки НЭК "Укрэнерго" соответствующих изменений во Временном порядке приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины.

Реклама:

Кроме этого, регулятор получил письма от производителей тепловой генерации, в которых они обращаются с просьбой ускорить разработку НЭК "Укрэнерго" соответствующих изменений во Временный порядок и предоставить их на согласование в НКРЭКУ. Отмечается, что эти изменения позволят в случае дефицита электрической энергии в ОЭС Украины увеличить ее производство на ТЭЦ.

В Комиссии напомнили, что оператор системы передачи (НЭК "Укрэнерго") имеет право использовать аварийную помощь от смежных ОСП при возникновении предаварийного, аварийного режима работы или режима системной аварии и исчерпания резервов регулирования частоты и мощности в энергосистеме Украины или системе передачи смежного оператора системы передачи.

Согласно данным сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, импорт электроэнергии в Украину в августе вырос на 57,7% - до 115,596 тыс. МВт-ч по сравнению с 73,298 тыс. МВт-ч в июле.

Реклама:

В частности, импорт электроэнергии из Словакии вырос до 85,95 тыс. МВт-ч (в июле 58,66 тыс. МВт-ч), из Молдовы – до 20,24 тыс. МВт-ч (13,86 тыс. МВт-ч) ), а из Польши – до 9,41 тыс. МВт-ч (0,8 тыс. МВт-ч).

Экономическая правда