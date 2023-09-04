НБУ перечислил на нужды армии более 29 миллиардов: сколько осталось на счету
С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины перечислил со специального счета на нужды обороны более 29,2 млрд грн, в августе – почти 1,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Средства направили на нужды разных структур, в частности:
- на нужды Национальной гвардии Украины – более 1 408 млн грн;
- на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;
- на нужды Министерства обороны Украины – более 19 150 млн грн;
- на нужды Государственной пограничной службы Украины – всего 980,2 млн грн;
- на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – более 5 371 млн грн;
- на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – более 114,7 млн грн;
- на нужды СНБО Украины – всего 40,5 млн грн;
- на нужды Государственной специальной службы транспорта – более 207,5 млн грн;
- на нужды Службы безопасности Украины – более 318,2 млн грн.
На 1 сентября 2023 года остаток средств на спецсчете составляет почти 982 млн грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило более 30 млрд грн. в эквиваленте. Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).
Из-за границы в иностранной валюте поступило более 11,8 млрд грн в эквиваленте.
Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.
В то же время на 1 сентября 2023 года остаток средств на счете Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, составляет более 108 млн грн.
За август на этот счет поступило почти 3,1 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).
Минсоцполитики, являющиеся получателем и распорядителем поступающих на этот счёт средств, уже перечислило с него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.
Для помощи гражданам, которые потерпают от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.
Экономическая правда