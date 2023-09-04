НБУ перечислил на нужды армии более 29 миллиардов: сколько осталось на счету

С начала полномасштабной войны Национальный банк Украины перечислил со специального счета на нужды обороны более 29,2 млрд грн, в августе – почти 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Средства направили на нужды разных структур, в частности:

на нужды Национальной гвардии Украины – более 1 408 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – более 19 150 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы Украины – всего 980,2 млн грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – более 5 371 млн грн;

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – более 114,7 млн грн;

на нужды СНБО Украины – всего 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта – более 207,5 млн грн;

на нужды Службы безопасности Украины – более 318,2 млн грн.

На 1 сентября 2023 года остаток средств на спецсчете составляет почти 982 млн грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило более 30 млрд грн. в эквиваленте. Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

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Из-за границы в иностранной валюте поступило более 11,8 млрд грн в эквиваленте.

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/support-the-armed-forces.

В то же время на 1 сентября 2023 года остаток средств на счете Министерства социальной политики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, составляет более 108 млн грн.

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За август на этот счет поступило почти 3,1 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Минсоцполитики, являющиеся получателем и распорядителем поступающих на этот счёт средств, уже перечислило с него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Для помощи гражданам, которые потерпают от войны, перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты: https://bank.gov.ua/ru/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Экономическая правда