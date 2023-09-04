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За время большой войны банки выдали доступные кредиты почти на 140 миллиардов

Понедельник, 4 сентября 2023, 19:29 - Анастасия Дячкина

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" субъекты предпринимательства получили 36 191 кредит на общую сумму 139,8 млрд грн. Банки государственного сектора заключили 27,6 тыс кредитных договора на сумму 74,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Кредиты предоставлялись:

  • на инвестиционные цели – 6,79 млрд грн;
  • как антикризисные кредиты – 7,93 млрд грн;
  • как рефинансирование предварительно полученных кредитов – 4,07 млрд грн;
  • в качестве кредитов для сельскохозяйственных товаропроизводителей – 33,9 млрд грн;
  • на антивоенные цели – 57,82 млрд грн.
 
Минфин

С момента старта государственной программы субъекты предпринимательства получили от уполномоченных банков более 71 тыс кредитов на общую сумму 229,5 млрд грн.

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Большую половину кредитов, а именно 48,1 тысячи, выдали банки государственного сектора экономики – на общую сумму 101,01 млрд грн.

За прошедшую неделю в рамках программы было выдано 289 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, в том числе банки государственного сектора экономики заключили 111 кредитных договоров на сумму 0,63 млрд грн.

 
Минфин

В Минфине напомнили, что программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Кабинет министров Украины в лице Министерства финансов, координирующего все аспекты деятельности Фонда.

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Экономическая правда

кредит Минфин правительство
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