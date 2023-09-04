Все разделы
Укр / Рус

Российская торговля вернулась на уровень 2021 года

Понедельник, 4 сентября 2023, 19:11 - Экономическая правда

Западные санкции не нанесли существенного ущерба российской торговле. Показатели экспорта и импорта РФ вернулись на довоенный уровень в 2021 году.

Об этом говорится в статье ЭП.

В 2022 году благодаря отсрочке санкций и высоким мировым ценам на энергоносители российский экспорт составил 591 млрд дол. Это рекордный показатель за всю историю РФ.

В начале этого года мировые цены снизились и заработало эмбарго на российскую нефть. За первую половину 2023 года экспорт из РФ упал с 306 до 206 млрд долл., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение составляет 30%, однако ниже довоенного уровня показатель так и не упал.

Реклама:
 

Аналогичная ситуация с российским импортом. В 2022 году он сократился на 13%, однако уже в первой половине 2023 года превысил показатель до вторжения. Профицит торговли агрессора в этот период составил 57 млрд долларов.

 

Детальнее о том, почему западные санкции не ударили по российской торговле, читайте в материале: "России предрекали обвал добычи нефти на 30%, а ВВП – на 15%. Но этого не вышло. Что не так?

Россия экспорт санкции
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Россия после выхода из "зернового соглашения" экспортировала рекордное количество зерна 4 сентября 2023, 17:52
Эрдоган не убедил Путина вернуться к "зерновой сделке" 4 сентября 2023, 17:21
Путин согласился на переговоры о возобновлении "зерновой сделки" с Эрдоганом 4 сентября 2023, 14:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте