Основной вклад в инфляцию в Украине будут иметь тарифы ЖКХ - Нацбанк

В Украине будет продолжаться дезинфляционный тренд и оживляться экономика, чему способствуют как внутренние, так и внешние факторы, но тарифы на жилищно-коммунальные услуги станут основным инфляционным фактором в стране.

Об этом заявляют в Национальном банке.

В целом, украинская экономика восстанавливается быстрее, чем ожидал НБУ.

Так, инфляция в Украине стремительно замедлилась с 26% в январе до почти 11% в июле.

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"Дезинфляционный тренд будет сохраняться и в дальнейшем. В частности, прогнозируется снижение инфляции - до 10,6% в 2023 году, 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году", - утверждают в Нацбанке.

Этому будет способствовать ряд факторов:

во-первых, постепенное снижение мировых цен, в частности на энергоносители;

во-вторых, завершение войны будет стимулировать наращивание производства, а большее предложение товаров будет сдерживать инфляцию;

в-третьих, НБУ и в дальнейшем будет балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривны. Это ограничит рост цен на импортные товары.

Это, в свою очередь, ограничит рост цен на импортные товары в Украине.

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На этапе восстановления страны дополнительную поддержку курса гривны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь.

Учитывая лучшую, чем ожидалось, ситуацию в первом полугодии НБУ пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2023 году с 2,0% до 2,9%. В последующие годы рост экономики ускорится до 3,5-6,8%.

Два негативных фактора, которые будут иметь влияние на экономику, по версии Нацбанка: на сегодня это - активная фаза войны, а после ее завершения - жилищно-коммунальные тарифы.

"Если активная фаза войны продлится дольше, чем предусмотрено основным предположением (середина 2024 года), экономика, вероятно, будет расти медленнее. Россия не прекращает попыток уничтожить экономический потенциал страны", - сообщают в НБУ.

"Основной вклад в инфляцию послевоенных лет, вероятно, будет иметь постепенная корректировка тарифов на ЖКУ", - считают также в Нацбанке.