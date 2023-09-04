УЗ ограничила перевозки в Измаил всех грузов

"Укрзализныця" ввела конвенционные ограничения на перевозку всех грузов до станции "Измаил".

Об этом говорится в сообщении на сайте предприятия.

Временные ограничения на перевозки начали действовать с 3 сентября и будут распространяться на все грузы.

До 7 сентября конвенция будет действовать в отношении таких получателей: ООО "Соф Марин", ГП "ИЗМ МТП" (для ООО "Славутич-Руда-Украина", ООО "Соф Марин", ООО "Юникорнс").

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В то же время для другой группы получателей введено временное ограничение без указания даты отмены. Среди них: ООО "Трансюкрейн", ООО "Фаворит Измаил Строй", ООО "Фаворит-Строй-Измаил", ГП "ИЗМ МТП" для ООО "ЕТК".

Напоминаем:

"Укрзализныця" не впервые вынуждена прибегать к ограничениям на перевозки в Измаил.

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Так, например, в начале августа "Укрзализныця" начала лимитировать погрузку грузов в направлении отдельных получателей в порту "Измаил". Это было связано с очередями на прием грузов, иногда - более 30 суток.

В середине марта "Укрзализныця" вводила ограничения на транспортировку до станции Измаил зерновых грузов.