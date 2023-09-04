Курс валют на 4 сентября: насколько укрепилась гривня за выходные
Понедельник, 4 сентября 2023, 13:41 -
4 сентября наличная гривня продолжила меняться против доллара и евро на черном рынке, доллар и евро в банках дешевеют.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
К 13:10 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 37,54 - 37,73 грн против котировок в 37,57 - 37,74 накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,77 - 41,11 грн против курса 40,77 - 41,25 грн за евро накануне.
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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,4 – 38,1 грн (курс на 1 сентября – 37,5 – 38,15 грн);
- Евро – 40,6 – 41,5 грн (курс на 1 сентября – 40,8 – 41,65 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,15 – 37,75 грн;
- Ощадбанк – 37,4 – 38,2 грн;
- Укрэксимбанк – 37,25 – 38,05 грн;
- Райффайзен – 37,3 – 38,3 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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