Курс акций "Кернел" обвалился на 17,6% на фоне скандальных заявлений миноритарных акционеров

Курс акций агрохолдинга "Кернел" на открытии торгов Варшавской фондовой биржи 4 сентября упал на 17,60% - до 9,08 злотых за акцию (около 2,20 доллара по текущему курсу) после объявления об итогах размещения среди акционеров - квалифицированных инвесторов акций по цене 0,2777 долларов.

Об этом свидетельствуют данные биржи, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно информации на сайте биржи, падение началось с первых минут торгов, и через 10 минут курс опустился до 8,6 злотых, после чего немного отыграл, но затем снова начал падать.

Всего за первые 30 минут торгов было заключено сделок на сумму 1,66 млн злотых со 177,85 тыс. акций.

Реклама:

Напоминаем:

Ранее "Интерфакс-Украина" сообщал, что в пятницу вечером, 1 сентября, "Кернел" объявил о размещении среди нескольких квалифицированных инвесторов 216 млн акций по цене 0,2777 долларов на сумму 59,98 млн долларов. Для сравнения, сейчас в обращении находятся 84,31 млн акций. Их цена на Варшавской фондовой бирже до объявления 22 августа о начале размещения составляла 13,74 злотых.

Как указал при этом "Кернел", акции будут храниться в зарегистрированной форме и не будут допущены к торгам на любой фондовой бирже.

Реклама:

Это вызвало подозрения миноритарных акционеров в попытке мажоритария Андрея Веревского размыть их долю.

"Дополнительная эмиссия ожидаемо оказалась большой аферой. В 100 раз дешевле балансовой стоимости компании, в 20 раз дешевле годовой прибыли и в 11 раз дешевле цены закрытия сегодня. Дальше суды, медийная война и параллельно переговоры", - такое мнение высказал известный в Украине инвестор Павел Бойко, основатель Gonzo Invest, который собирает мелких акционеров в попытке противодействовать допэмиссии с размыванием доли миноритариев и последующему принудительному выкупу акций.

Как следует из информации в специально созданных сообществах, все заявки мелких инвесторов на покупку акций допэмиссии отклонили, поскольку ее условием является участие только квалифицированных инвесторов, однако такие частные инвесторы надеются использовать факт отказа в последующих жалобах на "Кернел" финансовым регуляторам и судам.

В то же время "Кернел" 31 августа опубликовал отдельное заявление, в котором отметил законность всех своих действий и указал, что ведущие юридические фирмы Люксембурга и Польши сопровождали процесс дополнительной эмиссии, подготовки и проведения аукциона.

"Мы понимаем, что, к сожалению, многие наши акционеры потеряли на инвестициях в акции компании из-за резкого падения цены акций после полномасштабного вторжения. "Кернел" подчеркивает, что все действия компании по выпуску акций соответствуют действующему законодательству ЕС", - отметила компания.

По состоянию на 31 июля "Кернел" имел 1,445 млрд долларов процентного долга (основная сумма банковских кредитов и еврооблигаций, за исключением начисленных процентов и лизинговых обязательств), 1,148 млрд долларов денежных средств и их эквивалентов и 327 млн долларов товарных запасов.

Агрохолдинг "Кернел" до войны занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Является одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине. Также занимается выращиванием агропродукции и ее реализацией.

Крупнейший совладелец "Кернела" через Namsen Ltd. - украинский бизнесмен Андрей Веревский, который в этом году в рамках выкупа и делистинга агрохолдинга с Варшавской фондовой биржи увеличил свою долю с 41,3% до 74,05%: 12 мая было выкуплено 30,248 млн акций из заявленных Namsen 52,57 млн по цене 18,5 злотых за акцию (около 4,47 доллара по тогдашнему курсу), что выводило на общую цену выкупа около 136,1 млн долларов.

Еще 7,86% акций находятся в собственности самого эмитента.

Сейчас компания ожидает вердикта польского регулятора на заявление о делистинге, против которого выступает ряд миноритарных акционеров.

Чистая прибыль "Кернела" за девять месяцев 2023 финансового года (июль-2022 - март 2023 года) выросла на 36% - до 437 млн долларов при падении выручки на 45% - до 2,715 млрд долларов.