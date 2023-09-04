Инфляция в Турции в августе приблизилась к 60% на фоне роста налогов и цен на горючее

AFP

В августе годовая инфляция в Турции приблизилась к 60%, что оказывает давление на центральный банк с целью дальнейшего повышения процентных ставок.

Об этом пишут AFP и RFI со ссылкой на официальные данные Государственного статистического агентства.

В годовом измерении цены выросли на 58,9% в августе по сравнению с 47,8% в июле.

"Это довольно ужасные показатели инфляции", - заявил экономист по развивающимся рынкам Тимоти Эш.

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"Это усилит давление на (центральный банк) и заставит его еще больше повысить учетную ставку с нынешних 25 процентов", - добавил он.

Отмечается, что президент Турции Эрдоган всю жизнь был противником высоких процентных ставок из-за своего неортодоксального убеждения, что они вызывают инфляцию, а не помогают ее снизить.

Его решение подтолкнуть чиновников к снижению ставок перед лицом роста потребительских цен привело к тому, что в прошлом году инфляция взлетела до 85%.

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Экономический кризис едва не стоил Эрдогану переизбрания в мае.

Он победил после того, как пообещал своим сторонникам массовое повышение зарплат и ввел программу досрочного выхода на пенсию, которая стоила правительству миллиарды долларов.

Аналитики опасались, что Турция войдет в системный кризис, если Эрдоган радикально не изменит экономический курс после победы на выборах.

В конце концов, Эрдоагн переформатировал свое правительство и назначил нескольких уважаемых ветеранов Уолл-стрит на высшие экономические должности.

Министр финансов Мехмет Симсек и новый глава центрального банка Хафизе Хайе Эркан начали осторожно демонтировать экономическое наследие Эрдогана и завоевывать доверие иностранных инвесторов.

Сначала Эркан вызвала испуг, повысив учетную ставку центрального банка с 8,5% до 17,5% за два месяца - гораздо меньше, чем надеялись аналитики. В прошлом месяце Центробанк повысил ставку до 25%.

Лира ненадолго выросла почти на восемь процентов по отношению к доллару, а стоимость страхования турецкого государственного долга на случай дефолта резко упала.

Но аналитики ставят под сомнение, как долго Эрдоган будет продолжать поддерживать это изменение политики.

Турецкие СМИ сообщают, что он подписал решение о повышении ставки в прошлом месяце после того, как был убежден, что она будет оставаться неизменной лишь "некоторое время".

Аналитики считают, что текущая учетная ставка остается слишком низкой, чтобы взять инфляцию под контроль.

"Риски будут оставаться высокими до тех пор, пока президент Эрдоган будет оставаться у власти", - написал в своем отчете экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Лиам Пич.

Инфляция обусловлена повышением налогов и цен на горючее, которые ввел Симсек для выполнения предвыборных обещаний Эрдогана, а также масштабными усилиями по восстановлению после мощного землетрясения.

Экономическая правда