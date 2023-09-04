Прокуратура ведет тяжбу с Приватбанком за земли в Буковеле

В Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области рассматриваются два дела по иску прокуратуры относительно возвращения и государственную собственность земельных участков в Буковеле.

Об этом рассказали в Приватбанке.

"7 сентября в Яремчанском городском суде Ивано-Франковской области состоится очередная попытка забрать через суд у государственного Приватбанка участки в Буковеле, которые, по утверждениям прокуратуры, выбыли из собственности государства более 20 лет назад", - говорится в сообщении.

Всего в Яремчанском горсуде рассматриваются два дела по иску областной прокуратуры - к Поляницкому сельскому совету Надворнянского района, физическим лицам и ПриватБанку, третьим лицам ООО "Звезда Буковеля" и НБУ по возврату земельных участков в с. Поляница, принадлежащих Приватбанку, в государственную собственность в лице Государственного агентства лесных ресурсов.

Реклама:

По словам юристов ПриватБанка, "сложилась парадоксальная ситуация", когда представители государственной власти по истечении более чем 20 лет, пытаются защитить интересы государства, лишив государственный банк права собственности не только на землю, но и на имущество, которые были приобретены им законным способом на основании.

"Это дело может привести к потере права собственности банка на объекты курортного комплекса "Буковель", что нанесет значительный ущерб государству в лице государственного банка", - рассказали в Приватбанке.

Напоминаем:

Реклама:

Буковель - один из крупнейших горнолыжных курортов восточной Европы, расположенный в Украине в Карпатах на территории села Поляница.

В декабре 2016 в результате национализации ПриватБанка часть курорта Буковель перешла в собственность государства.

В октябре 2018 государственная доля была выставлена на продажу.

Другая часть Буковеля, согласно данным реестров, принадлежат лицам, связанным с бывшим партнером Игоря Коломойского - Игорем Палицей. Так, через учредителей ООО "Буковель" значатся Оксана Палица. Среди конечных бенефициаров - Оксана и Захар Палицы.