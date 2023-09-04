На этой неделе суды рассмотрят три дела с участием Коломойского и Боголюбова против Приватбанка

С 5 по 7 сентября в украинских судах состоится рассмотрение трех дел, в которых Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов пытаются отстоять свои бизнес-интересы, понесшие потери после национализации Приватбанка.

Об этом сообщает Приватбанк.

"На этой неделе государственный Приватбанк имеет ряд важных судебных заседаний, связанных с экс-владельцами банка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Это вопрос защиты интересов государства, экономической безопасности и верховенства права", - говорится в сообщении.

Национализация Приватбанка

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Так, 5 сентября Северный апелляционный суд г. Киева рассмотрит иск экс-акционера Приватбанка Геннадия Боголюбова, который снова пытается через суд отменить его национализацию.

"Бывшие владельцы продолжают требовать отменить национализацию, с момента которой прошло уже почти 8 лет. Это очередное дело экс-владельцев, которые фактически довели Приватбанк до неплатежеспособности, вернуть себе банк", - отмечают в госбанке.

Этот иск к Приватбанку и ряду других участников национализации был подан в октябре 2020 года. Однако, он до сих пор находится на стадии подготовительного заседания.

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"Юристы Приватбанка убеждены, что оппонент не заинтересован в рассмотрении дела и способствует его безосновательному затягиванию, ведь производства об отмене национализации должны быть автоматически закрыты/отменены на основании выводов Большой Палаты Верховного Суда Украины относительно правомерности применения норм Закона №590, так называемого "антиколомойского закона", - отмечают в Приватбанке.

Кредит Никопольского завода ферросплавов

5 сентября Северный апелляционный суд г. Киева рассмотрит иск Никопольского завода ферросплавов против Приватбанка. Завод Коломойского требует в суде прекратить кредитный договор с Приватбанком "как выполненный".

"Этот иск является искусственным и подан НЗФ как компанией из орбиты бывших владельцев банка с единственной целью - установить юридические факты в судах Украины, чтобы попытаться помешать рассмотрению исков, инициированных Министерством юстиции США, помешать уголовному расследованию против бывших владельцев в США, а также саботировать рассмотрение дела Приватбанка в США (685 млн долларов плюс проценты) и в Израиле (600 млн долларов плюс проценты)", - говорится в сообщении.

В Приватбанке подчеркивают, что они уверены в своей позиции в этом деле и не прекратят отстаивать справедливость.

Гостиница "Мир"

6 сентября Северный апелляционный суд г. Киева рассмотрит апелляцию Кабмина по делу - гостиницы "Мир".

"Компании Коломойского и Боголюбова лишили Приватбанк права собственности на имущество стоимостью в несколько сотен миллионов гривен. Кабинет Министров, как единственный акционер банка, это оспаривает", - рассказали в Приватбанке.

Так, Кабинет Министров подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда г. Киева от 28 июля 2021 года, которым признан недействительным договор ипотеки и лишен ПриватБанк права собственности на гостиницу "Мир" - многомиллионный объект недвижимости в Голосеевском районе г. Киева.