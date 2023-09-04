Китайские банки постепенно занимают место западных в кредитовании банковской системы РФ – FT

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Китайские банки постепенно занимают место западных во внешнем кредитовании российской банковской системы - такие действия четырех крупнейших банков Китая являются частью усилий Пекина по продвижению юаня как мировой валюты, альтернативной доллару.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно последним официальным данным, проанализированным Киевской школой экономики для Financial Times, за 14 месяцев до конца марта этого года экспозиция Китая на российские банки выросла вчетверо до 9,7 млрд долларов, основная часть этой суммы пришлась на главные госбанки - ICBC и Bank of China.

"Китайские кредиторы заняли место западных банков, которые оказались под острым давлением регуляторов и политиков в своих странах, чтобы уйти из России, в то время как международные санкции значительно усложнили ведение бизнеса.

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За тот же период австрийский "Райффайзен Банк" - крупнейший иностранный банк с крупнейшими активами в России - увеличил свои активы в стране более чем на 40%, с 20,5 млрд до 29,2 млрд долларов.

"Райффайзен" заявил, что рассматривает пути выхода из страны, и с марта сократил свои активы до 25,5 млрд долл.

"Кредиты, предоставленные китайскими банками российским банкам и кредитным учреждениям, которые в основном являются примером того, что юань заменяет доллары и евро, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", - сказал заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

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Рост торговли в юанях подчеркивает "экономический поворот" России к Китаю, поскольку товарооборот между двумя странами в 2022 году достигнет рекордных 185 миллиардов долларов, пишет FT.

До начала российского полномасштабного вторжения в Украину более 60 процентов платежей за российский экспорт осуществлялись в долларах и евро, которые РФ теперь называет "токсичными валютами", а на юань приходилось менее 1 процента.

Согласно данным Центрального банка РФ, доля "токсичных" валют с тех пор сократилась до менее половины экспортных платежей, тогда как на юань приходится 16%.

"Райффайзен" - один из немногих западных банков, который сохранил значительное присутствие в России после того, как несколько других иностранных кредиторов разорвали связи и продали дочерние компании в прошлом году.

Но шаги, введенные Кремлем прошлым летом, значительно усложнили иностранным банкам продажу своих российских дочерних компаний. В пятницу заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подтвердил позицию правительства РФ по препятствованию продажи иностранных банков.

Прибыль российского бизнеса "Райффайзена" выросла на 9,6% до 867 млн евро за первые шесть месяцев этого года, при этом австрийский кредитор повысил зарплату своим российским сотрудникам на 200 млн евро.

Европейский центральный банк усиливает давление на подконтрольных ему кредиторов, включая "Райффайзен", с целью заставить их уйти из России.

В общем, за 14 месяцев до марта доля российских банковских активов, принадлежащих иностранным кредиторам, сократилась с 6,2% до 4,9%.

Китайские банки отказались от комментариев.

Экономическая правда