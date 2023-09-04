Нефть дорожает на фоне ограничения поставок ОПЕК+

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Цены на нефть выросли, поскольку основные производители ограничили поставки, а Федеральная резервная система США, вероятно, не будет повышать процентную ставку.

Об этом пишет Reuters.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3 цента до 88,58 долл за баррель. Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 9 центов до 85,64 долл за баррель.

По словам исполнительного вице-президента Acme Investment Advisors Сугандха Сачдева, цены на сырую нефть росли в первую очередь из-за ожидания дополнительного сокращения поставок со стороны крупнейших нефтедобывающих стран - России и Саудовской Аравии.

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"Россия уже заявила, что сократит экспорт на 300 тыс баррелей в сутки (б/с) в сентябре, после сокращения на 500 тыс б/с в августе. Ожидается, что Саудовская Аравия также перенесет добровольное сокращение на 1 млн баррелей в сутки на октябрь", - говорится в сообщении.

Кроме того, генеральный директор Vitol Рассел Харди сказал, что мировой рынок нефти должен стать менее напряженным в ближайшие шесть-восемь недель из-за технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, но поставки кислой нефти с высоким содержанием серы будут оставаться ограниченными.

В США рост количества рабочих мест в августе набрал обороты, но уровень безработицы вырос до 3,8%, а рост заработной платы замедлился, что свидетельствует об ухудшении ситуации на рынке труда и укрепляет ожидания того, что ФРС не будет в дальнейшем повышать процентные ставки в этом месяце.

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В то же время в Китае производственная активность в августе неожиданно выросла, о чем свидетельствуют данные опроса PMI в производственном секторе от Caixin, что уменьшило определенный пессимизм относительно экономического здоровья крупнейшего мирового импортера нефти.

Однако инвесторы продолжают ожидать более существенных шагов для поддержки проблемного сектора недвижимости, который был одним из главных тормозов китайской экономики с момента ее выхода из пандемии.

Экономическая правда.