Украинские аграрии привлекли ₴49 миллиардов кредитных средств на развитие хозяйств
Более 10 тыс украинских агропредприятий с начала года получили банковских кредитов на 49 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.
"С начала года более 10 тысяч украинских агропредприятий получили 49 млрд грн банковских кредитов на развитие фермерства. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" почти 8 тыс предприятий профинансировано на 29,6 млрд грн", - отмечают в министерстве.
Среди областей наибольший объем кредитов по различным программам получили:
- Киевская - 8,46 млрд гривен выделено для 745 предприятия;
- Винницкая - 4,8 млрд гривен - для 1 162;
- Днепропетровская - 4,4 млрд гривен - для 672;
- Кировоградская - 4 млрд гривен - для 1 441;
Кроме того, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей:
- Кировоградская - 3,56 млрд гривен выделено для 1 162 хозяйств;
- Винницкая - 3,12 млрд гривен - для 929 хозяйств;
- Киевская - 2,8 млрд гривен - 601 хозяйство.
- Днепропетровская - 2,1 млрд гривен - 501 хозяйства.
В министерстве добавляют, что аграрии могут получить кредит на развитие своего бизнеса в размере до 90 млн грн. Кредиты предоставляются под льготные проценты, которые зависят от категории кредита и субъекта предпринимательства.
Напомним:
Украинские предприниматели привлекли 397 льготных кредитов на 1,5 миллиарда гривен, с начала большой войны сумма кредитов достигла более 137,3 миллиарда гривен.
Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.