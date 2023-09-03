Все разделы
Укр / Рус

Украинские аграрии привлекли ₴49 миллиардов кредитных средств на развитие хозяйств

Воскресенье, 3 сентября 2023, 10:39 - Игорь Пилипив

Более 10 тыс украинских агропредприятий с начала года получили банковских кредитов на 49 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия. 

"С начала года более 10 тысяч украинских агропредприятий получили 49 млрд грн банковских кредитов на развитие фермерства. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" почти 8 тыс предприятий профинансировано на 29,6 млрд грн", - отмечают в министерстве. 

Среди областей наибольший объем кредитов по различным программам получили:

Реклама:
  • Киевская - 8,46 млрд гривен выделено для 745 предприятия;
  • Винницкая - 4,8 млрд гривен - для 1 162;
  • Днепропетровская - 4,4 млрд гривен - для 672;
  • Кировоградская - 4 млрд гривен - для 1 441;
 
МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Кроме того, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей: 

  • Кировоградская - 3,56 млрд гривен выделено для 1 162 хозяйств;
  • Винницкая - 3,12 млрд гривен - для 929 хозяйств;
  • Киевская - 2,8 млрд гривен - 601 хозяйство.
  • Днепропетровская - 2,1 млрд гривен - 501 хозяйства. 

В министерстве добавляют, что аграрии могут получить кредит на развитие своего бизнеса в размере до 90 млн грн. Кредиты предоставляются под льготные проценты, которые зависят от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним: 

Реклама:

Украинские предприниматели привлекли 397 льготных кредитов на 1,5 миллиарда гривен, с начала большой войны сумма кредитов достигла более 137,3 миллиарда гривен.

Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.

Минагрополитики аграрии кредит
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
ВАКС избрал меру пресечения первому заместителю главы Минагро Высоцкому 31 августа 2023, 18:55
Минагрополитики указало на проблемы с арифметикой у НАБУ по "макаронному" делу 25 августа 2023, 11:46
НАБУ разоблачило схему на закупках продуктов на 62,5 млн: подозревают топ-чиновников двух министерств 24 августа 2023, 20:23
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте