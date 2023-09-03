Украинские аграрии привлекли ₴49 миллиардов кредитных средств на развитие хозяйств

Более 10 тыс украинских агропредприятий с начала года получили банковских кредитов на 49 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба министерства аграрной политики и продовольствия.

"С начала года более 10 тысяч украинских агропредприятий получили 49 млрд грн банковских кредитов на развитие фермерства. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" почти 8 тыс предприятий профинансировано на 29,6 млрд грн", - отмечают в министерстве.

Среди областей наибольший объем кредитов по различным программам получили:

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Киевская - 8,46 млрд гривен выделено для 745 предприятия;

Винницкая - 4,8 млрд гривен - для 1 162;

Днепропетровская - 4,4 млрд гривен - для 672;

Кировоградская - 4 млрд гривен - для 1 441;

МИНИСТЕРСТВО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Кроме того, по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия таких областей:

Кировоградская - 3,56 млрд гривен выделено для 1 162 хозяйств;

Винницкая - 3,12 млрд гривен - для 929 хозяйств;

Киевская - 2,8 млрд гривен - 601 хозяйство.

Днепропетровская - 2,1 млрд гривен - 501 хозяйства.

В министерстве добавляют, что аграрии могут получить кредит на развитие своего бизнеса в размере до 90 млн грн. Кредиты предоставляются под льготные проценты, которые зависят от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Напомним:

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Украинские предприниматели привлекли 397 льготных кредитов на 1,5 миллиарда гривен, с начала большой войны сумма кредитов достигла более 137,3 миллиарда гривен.

Министерство экономики готовит новую кредитную программу, которая будет касаться крупного бизнеса, подобную действующей "Доступные кредиты 5-7-9", но с большими лимитами.