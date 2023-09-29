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Правительство одобрило привлечение грантов и займов от МБРР более чем на 1,6 миллиарда долларов

Пятница, 29 сентября 2023, 20:26 - Анастасия Жарикова

Кабинет Министров на заседании 29 сентября одобрил привлечение грантов и ссуд от Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития на 1,65 миллиарда долларов.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

В частности, было одобрено привлечение гранта на бюджетную поддержку Международного банка реконструкции и развития: 

  • в размере 270 млн долл. по реализации проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)";
  • в размере до 1,15 млрд долл. США в пределах пятого дополнительного финансирования указанного Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Также правительство одобрило заучение займа от МБРР в размере 230 млн долл. для реализации проекта ARISE.

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"Ссуда будет направляться в Фонд развития предпринимательства и в дальнейшем позволит решить проблемы, с которыми столкнулся аграрный сектор Украины после полномасштабного вторжения РФ", - пояснил Мельничук.

Напоминаем:

Европейский банк реконструкции и развития с начала этого года предоставил Украине еще 1,2 млрд евро поддержки, кроме финансирования в размере 1,7 млрд евро в прошлом году, и намерен сохранить высокий уровень поддержки.

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МБРР Кабмин финансы
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