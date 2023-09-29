Правительство планирует выделить 42 миллиарда на поддержку бизнеса в 2024 году

Правительство предлагает в бюджете на 2024 год потратить 42 млрд грн на программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В бюджете на 2024 год мы предлагаем существенно расширить программы стимулирования экономической активности, поддержку бизнеса и создание рабочих мест. Суммарно направим на эти цели 42 млрд грн", - отметил премьер.

Среди программ поддержки развития бизнеса в Украине планируется продолжить льготное кредитование "5-7-9". Кроме того, по программе еРобота планируется в следующем году выдать более 12 тыс микрогрантов и дополнительно 1300 грантов для старта ветеранского бизнеса.

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Шмыгаль отметил, что в следующем году государство будет поддерживать аграриев, машиностроителей, создание и расширение перерабатывающих предприятий. Всего 3 млрд грн будет выделено на государственную поддержку крупных инвестиционных проектов в Украине.

Добавляется, что правительство вместе с партнерами продолжает работать над страхованием военных рисков. На этой неделе Всемирный банк впервые застраховал от военных рисков частного инвестора в Украине.

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Напомним:

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году вырастет до 8 тысяч гривен, также планируется индексация пенсий.