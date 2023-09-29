АРМА обещает новый революционный порядок отбора управляющих арестованного имущества

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявляет о кардинальном обновлении конкурсного отбора управляющих арестованными активами.

Об этом сообщает пресс-служба агентства со ссылкой на соответствующий приказ АРМА.

Новый порядок в АРМА называют "революционным".

"Утвержден революционный Порядок отбора управляющих арестованным имуществом", - говорится в сообщении

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"Обновленный порядок отбора устанавливает четкий и недвусмысленный алгоритм подготовки и проведения соревнований управляющих в соответствии с законодательством о публичных закупках. Документ обязывает использовать исключительно систему электронных закупок "Прозорро", - отмечают в АРМА.

По меньшей мере агентство отказалось от порядка, который действовал много лет, когда должностные лица Агентства отбирали управляющих арестованным имуществом в ручном режиме.

"Такой подход имел следствием справедливые обвинения со стороны профильных НПО, медиа и общественности в непрозрачности и коррупционных рисках, которые содержались в программах управления имуществом", - говорится в сообщении.

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Агентство обещает, что новый порядок обеспечит недискриминационные, конкурентоспособные и открытые тендерные процедуры.

Сообщается, что с августа проект нового порядка проходил общественное обсуждение и получил ряд предложений по улучшению качества документа.

Финальный его вариант был поддержан Министерством юстиции, Министерством экономики, общественным советом при АРМА, ГП Prozorro и общественными антикоррупционными организациями (State Watch, Transparency International, Правозащитный Антикоррупционный Ресурс Украинского Общества и т.д.).

С текстом приказа АРМА можно ознакомиться по ссылке.