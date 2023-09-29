USAID профинансирует украинские стартапы по кибербезопасности на полмиллиарда долларов

Агентство США по международному развитию USAID и Минцифры запускают гранты на разработку инновационных проектов на общую сумму 500 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Имеете идею, которая усилит Украину в кибервойне? Получите средства для ее реализации. Минцифра совместно с USAID запускает гранты на развитие стартапов по киберзащите на общую сумму $500 000", - говорится в сообщении.

Гранты смогут получить разработчики, которые предложат самые эффективные решения по киберзащите.

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Они должны противодействовать российским хакерским атакам, защищать украинские информационные ресурсы и усиливать мировую кибербезопасность.

Первые претенденты займут свои идеи на ИТ Арене, которая проходит сейчас во Львове.

Участники, которые представят лучшие проекты, получат 50 тысяч долларов на их внедрение.

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Подробнее о гранте можно узнать по ссылке.

Напоминаем:

Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 2 миллиона долларов на гранты украинскому бизнесу для быстрого переучивания и трудоустройства новых работников в приоритетных секторах экономики.