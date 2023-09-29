Проблемы рынка недвижимости Китая угрожают всему миру - министр экономики Японии

Проблемы рынка жилья и ослабление потребительского спроса в Китае представляют риски для мировой экономики.

Об этом заявил новый министр экономики Японии Йоситака Синдо во время интервью с группой журналистов в Токио, пишет Market Watch.

Потенциально последствия могут быть действительно серьезными, учитывая центральную роль Китая в глобальной экономике, заявил Синдо.

Министр отметил, в частности, резкое падение иностранных инвестиций в КНР, а также серьезные проблемы китайских компаний в сфере недвижимости, и определил их среди основных причин слабого роста экономики этой страны.

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На долю Китая приходится около 20% японского экспорта, поэтому экономические проблемы КНР могут негативно сказаться и на Японии.

Напоминаем:

Йоситака Синдо занял должность министра экономики в сентябре 2023 года.

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В конце августа на Всемирном экономическом форуме было объявлено, что каждое падение ВВП Китая на 1 процентный пункт приводит к сокращению мирового ВВП на 0,3 процента.

В августе 2020 года Пекин ввел политику "трех красных линий", направленную на осторожное сдувание огромного пузыря на рынке жилья, который формировался десятилетиями.

Эта политика имела двойную цель: уменьшить чрезмерную зависимость экономики от собственности и подавить спекуляции, которые сделали цены на жилье недосягаемыми для многих китайцев среднего класса.

Однако оказалось, что многие застройщики работали далеко за пределами "трех красных линий" и были обременены огромными долгами. Внезапно не имея возможности брать займы по новым правилам, сектор столкнулся с острым наличным кризисом.