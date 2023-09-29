Интервалы между поездами киевского метро сократят

В киевском метро со 2 октября будут сокращены интервалы между поездами.

Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.

Так, средний промежуток времени между поездами в час пик составит от 02:30 до 03:00, в межпиковый период время ожидания поезда - от 05:00 до 05:30 мин.

Интервалы по выходным дням пока останутся без изменений – от 6 до 7 минут.

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"Изменения в графике поездов обеспечат более комфортную поездку, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные дни - более 500 тысяч", - говорится в сообщении.

Также пассажирам напомнили, что при объявлении сигнала "воздушная тревога" движение поездов осуществляется подземными участками, а на наземном – приостанавливается.

Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.

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Напоминаем:

Киевский метрополитен получил еще 12 единиц подвижного состава из Варшавы, к концу месяца планируется транспортировать еще 6 вагонов.