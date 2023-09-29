Интервалы между поездами киевского метро сократят
В киевском метро со 2 октября будут сокращены интервалы между поездами.
Об этом сообщает Kyiv Metro Alerts.
Так, средний промежуток времени между поездами в час пик составит от 02:30 до 03:00, в межпиковый период время ожидания поезда - от 05:00 до 05:30 мин.
Интервалы по выходным дням пока останутся без изменений – от 6 до 7 минут.
"Изменения в графике поездов обеспечат более комфортную поездку, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные дни - более 500 тысяч", - говорится в сообщении.
Также пассажирам напомнили, что при объявлении сигнала "воздушная тревога" движение поездов осуществляется подземными участками, а на наземном – приостанавливается.
Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.
Напоминаем:
Киевский метрополитен получил еще 12 единиц подвижного состава из Варшавы, к концу месяца планируется транспортировать еще 6 вагонов.