Минвосстановления провело антикоррупционное обучение для менеджмента госпредприятий

Руководители государственных предприятий Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры и представители общин прошли обучение по антикоррупционному менеджменту.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Тренинг для руководителей государственных предприятий и представителей органов местного самоуправления по теме антикоррупционного менеджмента и развития добродетели провели по инициативе Минвосстановления.

К обучению физически и онлайн в общей сложности присоединились более 150 человек, из них 30 – руководители государственных предприятий.

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"Наша задача предоставить экспертную поддержку подчиненным государственным предприятиям и органам местного самоуправления в вопросах предотвращения коррупции.

Именно поэтому мы внедряем ряд программ и проектов по обучению и развитию добродетели с фокусом как на антикоррупционных уполномоченных, так и на руководителей. Ведь именно от них зависит то, насколько на практике будет обеспечена прозрачность и подотчетность, и, соответственно, будет развиваться организация", – подчеркнул замминистра Сергей Деркач.

Среди ключевых тем обучения:

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стратегическое развитие антикоррупционного менеджмента в организациях;

введение международной модели управления рисками;

инструменты для обеспечения эффективной работы антикоррупционного уполномоченного;

привлечение организаций гражданского общества в проекты по восстановлению.

"Мы поддерживаем Минвосстановление во внедрении всех практик, направленных на повышение прозрачности и подотчетности как среди руководства органов местного самоуправления, так и среди руководителей государственных предприятий", – отметил Христофорос Политис, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине.

Он подчеркнул, что прозрачность является ключевым фактором эффективного управления, а лидерство играет решающую роль в борьбе с коррупцией.

Организация обучения состоялась благодаря поддержке Программы развития ООН и финансированию правительства Японии.

Напоминаем:

В Агентстве по розыску и менеджменту активов создан (АРМА) антикоррупционный совет, который будет функционировать как коллегиальный консультативно-совещательный орган.