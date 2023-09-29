"В Украине нет производства порохов": Данилов ответил критикам работы ВПК

Критика работы военно-промышленного комплекса, которую иногда можно услышать в Украине, поисходит из полного непонимания, как работает эта система.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

Он подчеркнул, что ВПК Украины сегодня работает "на максимальную мощность, по максимуму все выкладываются".

"Это сложные процессы. Поверьте, то, что делает ВПК сейчас, и то, что делало ВПК, которое нам осталось в наследство, это совершенно разные институты", - сказал секретарь СНБО.

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Данилов подчеркнул, что физически невозможно закрывать самостоятельно все потребности ВПК.

"Мы живем в таком мире, что если бы у нас была возможность самостоятельно, на 100 процентов закрывать наши потребности, мы бы это сделали. Но это физически невозможно", - отметил он.

По его словам, в Украине даже не было создано производство порохов, и сейчас ВПК критически зависит от этих поставок от партнеров.

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"Вот сегодня вопрос патронов, снарядов и так далее. Но те умники (критики, - ред.) понимают, что у нас нет производства порохов, без которых вы не можете сделать полный цикл? Они сегодня на вес золота. Каждая страна на сегодня занимается вооружением и нет желания с кем-то делиться", - сказал секретарь Совета нацбезопасности.

"Почему у нас нет порохов? Здесь надо понимать, что это вообще за производство. Вы его не можете сделать ни за месяц, ни за два, ни даже за десять", - добавил он.

По словам Данилова, в мире этим занимается преимущественно частный бизнес, и Украина не была исключением.

"У нас очень много частников, которые сегодня входят в эту систему военно-промышленного производства, закрывают очень много больших проблем", - подчеркнул он.

"Хотелось бы больше, но то, что есть сейчас, такого никогда не было", - добавил чиновник.

А критикой ВПК, по его словам, сегодня занимаются преимущественно лица, которые являются некомпетентными в этих вопросах.

"Это рассказывают люди, которые не понимают, что такое ВПК", - сказал Данилов.

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