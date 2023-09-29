В Раде заявили что идея введения должностей госсекретарей в министерствах не сработала

Идея введения в министерствах деполитизированной должности госсекретаря, который бы должен был быть носителем институциональной памяти, на тот период, когда меняется политическая власть, не сработала.

Об этом заявил заместитель председателя рабочей группы по реформированию государственной службы, народный депутат Виталий Безгин в интервью "Голосу Украины".

"В каждом министерстве много лет назад была внедрена должность государственного секретаря. Эта должность должна была быть деполитизирована. Госсекретарь должен был стать носителем институциональной памяти, знаний и политик на тот период, когда меняется политическая власть. А что происходит на самом деле. При каждой ротации руководящего состава министерства меняется и госсекретарь", - отметил депутат.

"То есть смена, которая должна была принести постоянство, ничего не дала. И таких примеров много", - добавил Безгин.

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По его словам, большинство шагов, направленных на реформирование государственной службы оказались неудачными. В Украине надо системно переоценить и понять, какими хотим видеть государственные службы.

"Я не считаю, что у нас произошла реформа государственных служб. Были попытки точечных изменений, большинство из которых, на мой взгляд, не стали успешными", - подчеркнул депутат.

По его мнению, проблема заключается в том, что в Украине нет единого органа, который отвечал бы за выработку политики в сфере государственного управления.

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Економічна правда