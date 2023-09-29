В порту Рени обнаружили почти миллион пачек безакцизных сигарет
Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области обнаружили в Ренийском морском торговом порту 45-футовый контейнер с сигаретами иностранного происхождения.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Контейнер и груз ввезли из Объединенных Арабских Эмиратов с нарушением таможенного и налогового законодательства, добавили в БЭБ.
"В ходе следственных действий детективы обнаружили и изъяли более 900 тыс пачек сигарет без марок акцизного налога, которые перевозились в 1 830 коробах. Таким образом сотрудниками БЭБ предотвращен незаконный ввоз на территорию Украины табачных изделий без надлежащего таможенного оформления", - говорится в сообщении.
В Бюро добавили, что товар по документам предназначался вымышленному получателю.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.
Экономическая правда