В порту Рени обнаружили почти миллион пачек безакцизных сигарет

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области обнаружили в Ренийском морском торговом порту 45-футовый контейнер с сигаретами иностранного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Контейнер и груз ввезли из Объединенных Арабских Эмиратов с нарушением таможенного и налогового законодательства, добавили в БЭБ.

"В ходе следственных действий детективы обнаружили и изъяли более 900 тыс пачек сигарет без марок акцизного налога, которые перевозились в 1 830 коробах. Таким образом сотрудниками БЭБ предотвращен незаконный ввоз на территорию Украины табачных изделий без надлежащего таможенного оформления", - говорится в сообщении.

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В Бюро добавили, что товар по документам предназначался вымышленному получателю.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Одесской областной прокуратуры.

Экономическая правда

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