Netflix окончательно ликвидирует сервис проката DVD-дисков по почте

фото: Ap

Компания Netflix окончательно ликвидирует сервис рассылки DVD-дисков по почте, с которого начинался бизнес Netflix 25 лет назад.

Об этом пишет The Guardian.

"Большинство из 238 миллионов пользователей Netflix по всему миру не знают, что 25 лет назад компания начала свою деятельность как служба рассылки DVD-дисков по почте. Еще меньше людей знают, что этот сервис продолжает свою деятельность, ведь на него до сих пор подписано менее 1 миллиона человек.

Но компания наконец нажимает кнопку "стоп": пять оставшихся американских дистрибьюторских центров в пятницу рассылают последние диски американским клиентам", - пишет газета.

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Отмечается, что фанаты DVD смогут оставить себе эти диски, а не возвращать их, а это означает, что некоторые получат до 10 дисков в качестве прощального подарка от компании, которая на пике своей деятельности могла похвастаться 16 миллионами подписчиков.

Netflix не указывает количество подписчиков DVD в своих цифрах, но, по оценкам AP, сейчас на сервис подписано менее 1 миллиона человек.

Соучредитель Netflix Марк Рендолф предложил идею сервиса DVD-by-post в 1997 году - как вызов тогдашнему лидеру прокатного рынка Blockbuster - вместе со своим другом и коллегой-предпринимателем Ридом Хастингсом.

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Впоследствии Рэндолф заявил, что знал, что DVD не станут основой бизнеса, и их вытеснит просмотр фильмов и сериалов через интернет.

В 2011 году Netflix решил отделить DVD-бизнес от стримингового, через год после того, как обанкротился Blockbuster, который в 2000 году отказался от возможности купить Netflix за 50 млн долл.

Сейчас гиганта стримингового вещания Netflix оценивают в около 166 млрд долл.

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Экономическая правда