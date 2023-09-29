Курс валют на 29 сентября: гривна продолжает постепенно укрепляться
29 сентября наличная гривня несколько укрепилась к доллару США на "черном рынке" и в банках.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,58 – 38,08 грн против котировок в 37,43 – 38,11 грн накануне.
В это же время "черный" курс евро составил 40,41 - 40,75 грн против курса 40,37 - 40,69 грн за евро накануне.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 37,55 - 38,2 грн (курс на 28 сентября – 37,61 - 38,2 грн);
- Евро – 40 – 0,8 грн (курс на 28 сентября – 40,2 - 40,9 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;
- Ощадбанк – 37,45 - 38,3 грн;
- Укрэксимбанк – 37,5 - 38,3 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
Напомним:
Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.