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Курс валют на 29 сентября: гривна продолжает постепенно укрепляться

Пятница, 29 сентября 2023, 10:29 - Анастасия Дячкина

29 сентября наличная гривня несколько укрепилась к доллару США на "черном рынке" и в банках.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,58 – 38,08 грн против котировок в 37,43 – 38,11 грн накануне.

В это же время "черный" курс евро составил 40,41 - 40,75 грн против курса 40,37 - 40,69 грн за евро накануне.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 37,55 - 38,2 грн (курс на 28 сентября – 37,61 - 38,2 грн);
  • Евро – 40 – 0,8 грн (курс на 28 сентября – 40,2 - 40,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;
  • Ощадбанк – 37,45 - 38,3 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,5 - 38,3 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,45 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Напомним: 

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.

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