SpaceX получила от Космических сил США первый контракт на спутниковый интернет Starshield

фото: Bloomberg

SpaceX Илона Маска получила свой первый контракт от Космических сил США на предоставление специализированной спутниковой связи для военных в рамках новой программы Starshield.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что программа предусматривает использование услуг связи спутников на низкой околоземной орбите. Услуга Starshield будет предоставляться с помощью имеющихся спутников связи Starlink от SpaceX, что расширяет ее роль в качестве оборонного подрядчика.

Bloomberg отмечает растущий портфель заказов Пентагона, которые выполняет SpaceX.

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Так, компания соревнуется с United Launch Alliance за запуск полезной нагрузки для нацбезопасности, а также получила в июне этого года контракт на предоставление спутниковой связи Starlink украинским военным.

"Однако роль Маска в Украине подверглась критике после того, как в новой биографии появилась информация о том, что в прошлом году он отверг просьбу украинского правительства расширить покрытие Starlink на оккупированный Россией Крым, чтобы помочь в атаке военно-морских беспилотников на российские объекты.

Это было до того, как Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX на предоставление услуг Starlink для Украины. Но решение Маска - и его шаги, включая разговоры с президентом России Владимиром Путиным - вызвали вопросы со стороны некоторых законодателей относительно его надежности как поставщика Пентагона, включая расследование, начатое Комитетом по вооруженным силам Сената", - напоминает агентство.

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"SpaceX является главным подрядчиком и критически важным отраслевым партнером для Министерства обороны, а также получателем миллиардов долларов, выделенных налогоплательщиками", - заявила группа сенаторов-демократов в письме к министру обороны Ллойду Остину.

"Мы глубоко обеспокоены способностью и готовностью SpaceX прервать свои услуги по прихоти господина Маска и с целью сковать самооборону суверенной страны, фактически защищая российские интересы", - добавили они.

Однолетний контракт SpaceX на разработку Starshield заключили 1 сентября, сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек. По ее словам, контракт с максимальной стоимостью 70 миллионов долларов "предусматривает обслуживание Starshield".

SpaceX не ответила на просьбу прокомментировать новый контракт.

Экономическая правда