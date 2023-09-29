Нефть за неделю подорожала на 2% из-за праздничного спроса в Китае и ограниченного предложения в США

reuters

Цены на нефть направляются к недельному приросту на около 2% после восстановления позиций в пятницу на фоне высокого спроса со стороны Китая и стабильно жестких показателей в США.

Об этом пишет Reuters.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent, срок действия которых истекает в пятницу, выросли на 5 центов до 95,43 долларов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 13 центов и торговались на уровне 93,23 долларов за баррель по состоянию на 03:35 по Гринвичу.

Американская нефть WTI подорожала на 16 центов до 91,87 долларов за баррель.

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На предыдущей сессии рынок снизился примерно на 1%, поскольку трейдеры фиксировали прибыль после того, как цены взлетели до 10-месячных максимумов, а некоторые опасались, что высокие процентные ставки могут повлиять на спрос на нефть.

Улучшение макроэкономических данных из Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, в сочетании с высоким спросом на топливо, поскольку в пятницу в стране начался недельный праздник "Золотая неделя", поддержало цены.

"Увеличение количества международных поездок во время праздника "Золотой недели" стимулирует спрос на нефть в Китае", - отмечают аналитики ANZ в своей записке для клиентов.

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Опрос Reuters показал, что производственная активность в Китае, вероятно, стабилизировалась в сентябре.

Экономика США сохранила достаточно высокие темпы роста во втором квартале, а в этом квартале активность, похоже, ускорилась, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, и это указывает на то, что высокий спрос на топливо может сохраниться.

На фоне дефицита поставок в США цены получили дополнительную поддержку, а запасы в Кушинге, штат Оклахома, уже находятся на самом низком уровне с июля 2022 года.

"Добыча нефти в США также замедлится из-за сокращения количества буровых установок. Снижение предложения и рекордный мировой спрос на уровне 103 млн баррелей в сутки могут привести к дефициту на рынке более чем на 2 млн баррелей в сутки в последнем квартале", - говорят трейдеры.

Трейдеры ожидают на следующей неделе встречи ОПЕК+, чтобы узнать, захочет ли Саудовская Аравия увеличить предложение после почти 30%-го скачка цен в этом квартале.

"Существует вероятное нежелание участников поднимать цены слишком высоко сейчас, когда рынок явно находится в состоянии перекупленности", - отмечают аналитики ING Bank в своей клиентской записке.

Встреча ОПЕК+ на уровне министров запланирована на 4 октября.

Экономическая правда