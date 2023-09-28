АРМА запускает аудит обоснованности незапланированных расходов управляющих

Агентство по розыску и менеджменту активов запускает масштабный аудит обоснованности заявленных расходов управляющих арестованным имуществом.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

Такой шаг обусловлен рядом писем от управляющих (в частности, от ООО "Нефтегазэнергия"), которые просят Агентство согласовать многомиллионные плановые денежные расходы, превышающие ожидаемый размер денежных расходов, пояснили в АРМА.

Руководство АРМА к 2023 году могло согласовывать дополнительные расходы управляющих, которые достигали десятков миллионов гривен, из-за чего бюджет недополучал средства.

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"Национальное агентство принимает основательные меры по контролю расходов во всех утвержденных договорах управления. Орган не может не пойти на этот шаг, считая предложенные суммы неподтвержденными. К аудиту мы также привлечем правоохранительные органы, которые дадут юридическую оценку этим фактам и проведут объективное расследование", – заявила глава АРМА Елена Дума.

Напомним:

В Агентстве по розыску и менеджменту активов создан (АРМА) антикоррупционный совет, который будет функционировать как коллегиальный консультативно-совещательный орган.

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Экономическая правда