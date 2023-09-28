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Нью-Йорк снова стал крупнейшим финансовым центром мира

Четверг, 28 сентября 2023, 19:53 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Нью-Йорк шестой год возглавляет список крупнейших финансовых центров мира.

Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, рассчитывающей индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Отмечается, что Нью-Йорк обогнал Лондон в рейтинге осенью 2018 года и с тех пор сохраняет лидерство.

По сравнению с предыдущей версией рейтинга с марта этого года количество баллов в Нью-Йорке увеличилось до 763 из 760, а у Лондона, занимающего вторую позицию, – с 731 до 744. Замыкает тройку лидеров Сингапур, который добавил 19 баллов.

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Далее в списке следуют Гонконг, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Шанхай.

В отличие от мартовской версии рейтинга, на восьмом месте оказался Вашингтон, сместивший Чикаго на одну позицию и поднявшийся сразу на три ступени вверх. Дебютантом среди 10 ведущих финансовых центров мира в этом году стала Женева.

Самое резкое падение в рейтинге – на 35 позиций – у Москвы (114-е место). Санкт-Петербург опустился со 115-й на 118-ю строчку.

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Ни одного из украинских городов в рейтинге нет.

Индекс мировых финансовых центров впервые был опубликован в 2007 году, его обновляют каждые полгода (нынешний выпуск стал 34-м) и составляют на основе различных статистических данных и опросов.

Экономическая правда

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