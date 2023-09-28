Российская нефть дорожает, несмотря на ценовой потолок Большой семерки – Bloomberg

Российская нефть продолжает дорожать, несмотря на ограничение цены, установленное странами Большой семерки и ее союзниками.

Об этом сообщает Bloomberg с усилением данных от Argus Media Ltd.

Так, нефть из западных портов страны выросла вместе с основными фьючерсами. Флагман российского сорта Urals торгуется за 85,35 долл за баррель в балтийском порту Приморск и 86 долл из черноморского порта Новороссийск.

Представители G-7 давно заявляли, что пока не намерены пересматривать лимит, ранее установленный на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на то, что спотовые цены значительно превысили его, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стоимость сырой российской нефти по отношению к мировым рынкам сильно упала, порой достигая уровня в 30 долларов за баррель и даже дешевле.

Однако в последние месяцы стоимость нефти РФ растет в абсолютном и относительном выражении.

Bloomberg объясняет это тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Так, любые выгоды от "ценового потолка" уменьшаются. Дело в том, что европейские страховщики и судовладельцы продолжают работать с российской нефтью.

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Чтобы не попасть под санкции, европейские поставщики услуг должны получить документ с отметкой, что груз купили дешевле 60 долларов за баррель. Однако большинство из них редко имеют представление об истинной цене груза.

Напомним:

Россия все еще полагается на европейское судоходство для транспортировки своей нефти, несмотря на то, что поставки в стране превышают ценовые ограничения стран Большой семерки.