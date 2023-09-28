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Болгария откажется от российской нефти быстрее, чем планировала

Четверг, 28 сентября 2023, 18:39 - Европейская правда

Правительство Болгарии в четверг одобрило инициативу по постепенному прекращению импорта российской нефти, что позволит отказаться от нее быстрее, чем было запланировано.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года.

Однако инициатива болгарского правительства предусматривает ограничение использования российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" до 80% до конца этого года и полный отказ от нее до октября следующего года.

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Этот шаг заставит местный нефтеперерабатывающий завод "Нафтохим" ПАО "Лукойл" искать альтернативное сырье.

"Вопрос отказа от российской нефти для НПЗ – это в основном вопрос логистики. Для того чтобы перейти на нечерноморскую нефть, необходимо существенно увеличить фактические мощности хранения – возможно, вдвое – чтобы НПЗ мог работать 20, 30 дней без танкеров", – сказал министр финансов Асен Василев.

Болгарии, возможно, придется искать альтернативу на Ближнем Востоке или в Северной Африке, чтобы заменить российскую нефть на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла", на который приходится большая часть поставок дизельного топлива и бензина в страну.

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Решение правительства дополняет усилия Болгарии по диверсификации энергоснабжения после того, как она годами почти полностью полагалась на Россию в вопросах поставок природного газа, нефти и топлива для своей атомной электростанции советского образца.

Напомним, в июле парламент Болгарии принял решение прекратить концессию нефтяного порта Росенец российскому нефтяному гиганту "Лукойл". С 5 сентября порт перешел в управление государственного предприятия.

Терминал Росенец, предназначенный для приема, хранения и транспортировки нефтехимического сырья, "Лукойл" взял в концессию в 2011 году. Временное правительство Болгарии в прошлом году решило продлить концессию на 24 года.

Европейская правда

Болгария Россия нефть
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