Налоговая презентовала мобильное приложение
Четверг, 28 сентября 2023, 16:27 -
Государственная налоговая служба 28 сентября открыла доступ к мобильному приложению "Моя налоговая".
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
"Моя налоговая" – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", – пояснили в ведомстве.
В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:
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- адрес регистрации и фактическое место жительства;
- объекты налогообложения;
- обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
- состояние расчетов с бюджетом
В разделе "Услуги":
- направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
- представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).
В разделе "Сообщения" доступны:
- квитанции;
- сведения из Государственного реестра физических лиц
- налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
- информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
- письма контролирующего органа.
Мобильное приложение будут дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Загрузить приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.
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