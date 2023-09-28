Налоговая презентовала мобильное приложение

Государственная налоговая служба 28 сентября открыла доступ к мобильному приложению "Моя налоговая".

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Моя налоговая" – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", – пояснили в ведомстве.

В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:

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адрес регистрации и фактическое место жительства;

объекты налогообложения;

обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);

состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Услуги":

направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;

представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Сообщения" доступны:

квитанции;

сведения из Государственного реестра физических лиц

налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;

письма контролирующего органа.

Мобильное приложение будут дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Загрузить приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

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