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Налоговая презентовала мобильное приложение

Четверг, 28 сентября 2023, 16:27 - Анастасия Жарикова

Государственная налоговая служба 28 сентября открыла доступ к мобильному приложению "Моя налоговая".

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Моя налоговая" – простой и удобный инструмент для получения электронных сервисов налоговой службы для граждан, а также уплаты налогов с использованием платежных систем", – пояснили в ведомстве.

В разделе "Мои данные" приложения можно получить информацию о:

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  • адрес регистрации и фактическое место жительства;
  • объекты налогообложения;
  • обязанность уплатить сумму денежного обязательства (ППР);
  • состояние расчетов с бюджетом

В разделе "Услуги":

  • направление запроса на получение сведений о суммах уплаченных доходов;
  • представление Налоговой декларации об имущественном положении и доходах (налоговая скидка).

В разделе "Сообщения" доступны:

  • квитанции;
  • сведения из Государственного реестра физических лиц
  • налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;
  • информация из ДРФО об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора;
  • письма контролирующего органа.

Мобильное приложение будут дополнять новыми возможностями в соответствии с потребностями налогоплательщиков. Загрузить приложение можно скачать на телефоны как на платформе Android, так и на iOS.

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