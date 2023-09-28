Агентство бизнес-разведки Molfar стало владельцем онлайн-журнала об ИТ-бизнесе AIN.UA

Агентство бизнес-разведки Molfar объявило о приобретении украинского онлайн-журнала об ИТ-бизнесе, стартапах, технологиях и предпринимательстве AIN.UA.

Об этом сообщил исполнительный директор Molfar Артем Старосек.

"С 1 октября становлюсь новым CEO и владельцем AIN.UA", - отметил он.

По словам Старосека, приобретение AIN.UA станет развитием проекта Molfar по созданию собственного медиа.

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"Полтора года назад Molfar присоединился к информационному сопротивлению и начал развитие собственного медиа. Оказалось, что это сложно и медленно. ... Решил действовать: с 1 октября становлюсь новым CEO и владельцем AIN.UA", - отметил он.

Как следует из разъяснения нового владельца AIN.UA, издание может радикально изменить направленность.

"Нас ждут новые расследования военных преступлений. Хватает работы по экономическим коллаборационистам и экспертам по обходу санкции. В то же время в Украине есть бизнес войны, которому уделено недостаточно внимания. Прогрессивный и социально ответственный бизнес, который профильно помогает ВСУ. Не стоит забывать о вопросах института репутации, где работа еще не начиналась", - отметил Саросек.

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"В этих направлениях будет двигаться AIN.UA. Без изменений редакционной политики. Больше аналитики и конечно больше расследований", - добавил он.

По словам нового владельца издания, новый проект планируется реализовывать с помощью команды, которая создавала OSINT-сообщество, школу и медиа Molfar.

Напоминаем:

Издание AIN.UA выходит с 1999 года. СМИ держало в фокусе все, что происходило в украинском ИТ-бизнесе, а также мониторило главные мировые новости.

Компания Molfar была основана в 2019-м году.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, компания Molfar создала OSINT-сообщество Molfar. Сейчас часть команды Molfar полностью посвятила себя военным расследованиям, опровержению пропаганды, идентификации военных преступников и геопространственной разведке.

Компания Molfar предоставляет услуги частной разведки в 39 странах мира, больше всего OSINT-расследований проводится в Украине, США и Великобритании.