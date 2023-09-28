Без света остаются 400 населенных пунктов – "Укрэнерго"

По состоянию на утро 28 сентября из-за боевых действий и по другим причинам без света на утро остается 404 населенных пункта - в среду из-за обстрелов РФ была повреждена тепловая электростанция в южном регионе

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Отмечается, что в среду, 27 сентября, вечерний максимум потребления был на уровне соответствующего показателя вторника 26 сентября.

"Вчера вечером в результате массированного обстрела врагом получила повреждения тепловая электростанция в южном регионе.

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Для поддержания баланса между потреблением и производством электроэнергии ограничивалась работа ветровых и солнечных электростанций в дневные часы с 10:30 до 15:20. Продолжается плановая ремонтная кампания на энергоблоках электростанций", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в четверг есть импорт электроэнергии из Словакии. Общий объем 131 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 54 МВт.

Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 5 305 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 430 МВт.

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При этом из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

"В Донецкой области также обесточены два угледобывающих предприятия. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных", - резюмировали в компании.

Экономическая правда