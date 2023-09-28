Китайские хакеры взломали платформу Microsoft и похитили десятки тысяч писем Госдепа

reuters

Китайские хакеры, которые взломали платформу электронной почты Microsoft в мае этого года, смогли похитить десятки тысяч электронных писем с аккаунтов Госдепа США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в Сенате США.

"Собеседник, который присутствовал на брифинге ИТ-специалистов Госдепартамента, сказал, что те сообщили законодателям, что 60 тысяч электронных писем было похищено с 10 аккаунтов Госдепартамента.

Владельцы девяти из десяти аккаунтов работали в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а один - в Европе.", - пишет агентство со ссылкой на источник.

Реклама:

В июле американские чиновники и Microsoft заявили, что китайские хакеры с мая получили доступ к электронным почтовым ящикам около 25 организаций, в том числе Министерства торговли и Государственного департамента США. Масштабы утечки остаются непонятными.

"Заявления США о том, что за этим стоит Китай, обострили и без того напряженные отношения между странами, поскольку Пекин отрицает эти обвинения.

Масштабный взлом привлек внимание к огромной роли Microsoft в предоставлении ИТ-услуг американскому правительству. Государственный департамент начал переходить к "гибридным" средам с несколькими компаниями-поставщиками и улучшил использование многофакторной аутентификации, как часть мер по защите своих систем", - говорится в сообщении.

Реклама:

На брифинге заявили, что хакеры взломали устройство инженера Microsoft, что позволило им взломать электронные почтовые ящики Государственного департамента.

Экономическая правда