Плавающего курса не будет долго, ближайшая перспектива - переход к управляемой гибкости курса - НБУ
Нацбанк в ближайшем будущем планирует смягчать валютные ограничения и перейти к большей гибкости обменного курса, но не планирует переходить к полноценному плавающему курсообразованию.
Об этом говорится в разъяснении регулятора.
Как объясняют в центробанке, переход к плавающему курсу состоится только тогда, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.
"Сначала НБУ перейдет к управляемой гибкости курса. Это связано с особенностями функционирования экономики в условиях полномасштабной войны", - говорится в разъяснении.
Отмечается, что из-за обусловленного войной ограничения экспортных возможностей страны, как и притока инвестиций в Украину, на валютном рынке постоянно имеется значительный дефицит валюты.
"Учитывая это, возвращаться к плавающему курсу, когда НБУ только сглаживает чрезмерные колебания на рынке, пока рано", - объясняют в Нацбанке.
Зато при управляемой гибкости курса Национальный банк будет покрывать этот структурный дефицит валюты на рынке.
Благодаря этому курс сможет не только ослабляться (когда этот дефицит будет увеличиваться), но и укрепляться (когда он будет уменьшаться).
К тому же особенно на первых этапах нового курсового режима, Национальный банк будет существенно ограничивать движения курса как в одну, так и в другую сторону.
"Таким образом, продажа валюты Национальным банком позволит сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам и в дальнейшем будут защищать сбережения от инфляционного обесценивания", - отметили в НБУ.
В то же время отмечается, что НБУ не устанавливает никаких конкретных дат даже для перехода к управляемому гибкому курсу или смягчения ограничений.
Любые шаги в этом направлении будут осуществляться только тогда, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки. НБУ будет учитывать следующие показатели:
- темпы роста потребительских цен: инфляция должна быть умеренной и иметь общую тенденцию к снижению;
- ожидания граждан, бизнеса, финучреждений и аналитиков относительно будущей инфляции: они должны и в дальнейшем снижаться;
- уровень международных резервов: НБУ должен иметь достаточно резервов для сохранения курсовой устойчивости;
- процентные ставки: банковские депозиты должны обеспечивать защиту сбережений граждан от инфляционного обесценивания;
- параметры финансовой стабильности: банки должны и в дальнейшем оставаться устойчивыми.
"Если все показатели будут в норме, то НБУ в дальнейшем будет смягчать валютные ограничения и впоследствии перейдет к режиму управляемой гибкости курса. В то же время НБУ будет действовать постепенно и осторожно, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка", - говорится в разъяснении.
"Возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием, как это было до полномасштабной войны, - это финальная цель реализации стратегии. Именно такой режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать в длительной перспективе ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост", - отметили в Нацбанке.
"Это не вопрос краткосрочной перспективы", - подчеркнули в НБУ.