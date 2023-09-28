Болгария хочет на год отложить отказ от российской нефти

Депутаты экономического комитета парламента Болгарии решили, что закон об отказе от российской нефти будет введен в действие постепенно, начиная с 1 октября 2024 года, а не в 30-дневный срок.

Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Две недели назад экономический комитет в первом чтении принял законопроект, который предусматривал отказ от российской нефти в 30-дневный срок.

Однако, выступая перед комиссией, министр экономики Богдан Богданов заявил, что введение запрета на ввоз российской нефти на предусмотренный пока 30-дневный срок приведет к скачку цен на топливо.

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"Реалистичный срок для отмены отступления - это 12 месяцев, или 1 октября 2024 года. При 30-дневном сроке риски высоки. Я не могу точно предсказать, какими будут цены, но они вырастут значительно, и появятся возможности для спекуляций и, возможно, даже дефицит топлива", - заявил министр.

Соответствующее решение является частью второго чтения законопроекта, который предлагает нашей стране отменить отступление, но окончательное решение будет принято на пленарном заседании.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что Болгария угрожала не поддержать новый пакет санкций Европейского Союза против России, если для нее не сделают исключение в предложенном запрете на покупку российской нефти.