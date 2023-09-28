Турция начнет поставки природного газа в Румынию с 1 октября

Турецкая государственная энергетическая компания BOTAŞ подписала соглашение с румынской OMV Petrom о поставках природного газа в Румынию с 1 октября этого года.

Об этом сообщает пресс-служба BOTAŞ.

Отмечается, что турецкая компания, которая стремится в течение трех лет войти в десятку крупнейших компаний-экспортеров страны, подписала важное соглашение с румынской OMV Petrom, одной из крупнейших энергетических компаний в регионе.

Согласно договору Турция должна экспортировать в Румынию 4 млн куб. м природного газа в сутки, начиная с 1 октября 2023 года. Срок действия соглашения истекает 31 марта 2025 года.

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Кроме того, в рамках подписанного соглашения стороны договорились развивать сотрудничество в сферах транспортировки, хранения, добычи и технологий "зеленой" энергетики, а также торговли природным газом.

Ранее турецкая компания заключила соглашения о природного газа в Грецию, Болгарию и Венгрию.

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Экономическая правда.