Соцсеть X может стать прибыльной в 2024 году

Генеральный директор X (Twitter) Линда Яккарино считает, что социальная сеть может выйти на прибыль в начале 2024 года.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Линда Яккарино находится на посту генерального директора X уже более 100 дней. По ее словам, около 1 500 рекламодателей вернулись на платформу за последние 12 недель, и что 90% из топ-100 рекламодателей компании вернулись.

"Несмотря на заявления Яккарино, что компания может быть прибыльной в следующем году, X также сталкивается с рядом судебных исков, в которых утверждается, что она не оплатила аренду своих офисов и миллионы долларов выходного пособия тысячам уволенных сотрудников", - говорится в сообщении.

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С тех пор, как Илон Маск приобрел социальную сеть в октябре, X пытается удержать рекламодателей, которые боятся появляться рядом с неприемлемым контентом, поскольку исследователи и группы активистов сообщают об увеличении количества постов, разжигающих ненависть.

Добавляется, что антисемитский контент на X был в центре внимания в течение последних недель. Илон Маск пригрозил иском против Антидиффамационной лиги, обвинив некоммерческую организацию, которая борется с антисемитизмом, в том, что она вызвала снижение доходов от рекламы на X на 60% в США.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что всем пользователям X (Twitter) вероятно придется платить за доступ к платформе.

Экономическая правда.